28 de novembro de 2025 às 19:26

Imagens mostram o momento em que sismo de magnitude 6 atingiu o Alasca

Um terramoto de magnitude 6 abalou a área metropolitana de Anchorage, no estado norte-americano do Alasca, na manhã desta quinta-feira.

