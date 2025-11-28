Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de novembro de 2025 às 19:17

Homem de 90 anos e família resgatados após estarem 20 horas no mar no Golfo do México

Quatro membros de uma família, incluindo um homem de 90 anos, foram salvos, esta terça-feira, pela Guarda Costeira dos EUA, depois de a sua embarcação afundar a cerca de 42 km da costa de Clearwater, na Flórida.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.