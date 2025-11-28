Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 19:38

Israel divulga imagens de confrontos com militantes na Síria

O exército israelita partilhou o vídeo de um alegado confronto direto com militantes na aldeia de Beit Jin, no sul da Síria. Segundo Israel, a operação visava deter suspeitos de atacar civis, mas as autoridades sírias afirmam que as vítimas mortais incluem mulheres e crianças.

