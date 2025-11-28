Sábado – Pense por si

28 de novembro de 2025 às 19:23

Dois bombeiros e um polícia escapam por pouco de carrinha descontrolada que circulava em estrada gelada nos EUA

Uma carrinha pickup perdeu o controlo numa estrada com gelo, nos EUA, e por pouco não atingiu dois bombeiros e um agente da polícia que estavam a trabalhar junto à via.

