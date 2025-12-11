Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 22:12Now

"O Governo traiu a confiança dos portugueses", diz José Luís Carneiro

José Luís Carneiro acusou ainda André Ventura de mudar de posição em relação à lei laboral por ter visto uma grande mobilização durante a greve geral.

