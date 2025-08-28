Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de agosto de 2025 às 19:25

O caos e o momento do segundo ataque a hospital em Gaza onde morreram 22 pessoas

Um vídeo filmado pelo jornalista Hatem Khaled, ao serviço da agência Reuters, mostra o caos após o primeiro ataque ao hospital Nasser, em Gaza, e o momento do segundo ataque, quando jornalistas e socorristas chegavam ao local da primeira explosão. Hatem Khaled ficou ferido na segunda explosão. O ataque matou 22 pessoas, entre elas cinco jornalistas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)