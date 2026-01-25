Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 11:21

Nuno Severiano Teixeira critica Trump: "Sinto-me ofendido. Isto não é aceitável"

Nuno Severiano Teixeira criticou, este sábado, os comentários do Presidente norte-americano Donald Trump sobre as tropas da NATO no Afeganistão. O antigo ministro da Defesa considera as palavras do líder dos Estados Unidos inaceitáveis.

