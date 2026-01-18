Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 11:53

Nuno Melo lembra que Marcelo viveu "ciclos políticos muito desafiantes" num curto espaço de tempo

Ministro da Defesa Nacional reconhece a forte possibilidade de uma segunda volta nas presidenciais, no entanto, deixa o desejo de que o ritmo de atos eleitorais possa vir a abrandar após a escolha do Presidente da República.

