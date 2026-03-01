Sábado – Pense por si

01 de março de 2026

Nove mortos após manifestantes tentarem invadir consulado dos EUA em Karachi

Pelo menos nove pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança durante uma tentativa de invasão do consulado dos Estados Unidos em Karachi, no Paquistão, em protesto contra a morte do líder supremo iraniano após ataques dos EUA e de Israel.

