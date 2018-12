A carregar o vídeo ...

Cerca de dez formandos do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões e traumatismos durante o curso. Um dos formandos ficará com uma lesão permanente num olho.

