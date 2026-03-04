Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 12:13

Novas explosões atingem Beirute

Israel continua, esta quarta-feira, os ataques aéreos contra o Líbano e foram registadas grandes explosões na capital. Durante a noite, os ataques atingiram várias cidades.

