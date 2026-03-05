Sábado – Pense por si

Vídeos
05 de março de 2026 às 18:06

"Ninguém quer lutar por Israel": ex-militar norte-americano revolta-se contra guerra com o Irão durante audiência no Senado dos EUA

Brian C. McGinnis foi detido, esta quarta-feira, após interromper uma audiência no Senado dos EUA com um protesto contra a campanha militar no Irão. O homem resistiu à detenção e teve de ser retirado à força por agentes da polícia do Capitólio, num incidente que deixou três agentes feridos.

