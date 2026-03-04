Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 14:24

“Ninguém gosta de guerra”: treinadora do Irão preocupada com guerra no Médio Oriente

A selecionadora da seleção feminina do Irão, Marziyeh Jafari, admitiu preocupação com o que se passa no país durante a conferência de imprensa antes do encontro com a Austrália. Jafari afirmou que a equipa está a tentar manter o foco no futebol.

