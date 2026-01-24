Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 11:01

Neve chegou ao Alentejo e deixou vários locais pintados de branco

Todo o distrito de Portalegre esteve com aviso amarelo para os efeitos de neve. Marvão foi a primeira localidade do Alentejo a receber flocos brancos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h