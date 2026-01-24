Sábado – Pense por si

24 de janeiro de 2026 às 12:49

Cerca de 200 adeptos do Benfica exigem falar com Rui Costa e entram no centro de treinos do Seixal

Os últimos resultados têm deixado os benfiquistas descontentes e, este sábado, cerca de 200 adeptos concentraram-se no centro de treinos do Seixal, exigindo falar com Rui Costa. Acabaram por receber autorização para entrar nas instalações, sob vigilância policial.

