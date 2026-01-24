Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 10:35

Mau tempo provoca derrocada de muro junto a casas em Coimbra

Deslizamento de terras aconteceu fruto da chuva intensa sentida na região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30