08 de setembro de 2025 às 19:47

Netanyahu “Estamos numa guerra intensa contra o terrorismo em várias frentes”

O primeiro-ministro israelita visitou o local do tiroteio em Jerusalém, onde seis pessoas foram mortas e doze ficaram feridas. Netanyahu sublinhou que Israel está em "guerra intensa contra o terrorismo em várias frentes", reiterando o objetivo de destruir o Hamas em Gaza e de libertar todos os reféns.

