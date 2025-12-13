Sábado – Pense por si

13 de dezembro de 2025

80 mil adeptos enchem estádio na Índia para ver Messi e saem revoltados

A visita do jogador argentino ao Salt Lake Stadium, em Calcutá, acabou por durar apenas 15 minutos, com este a abandonar o recinto depois de ter sido constantemente rodeado de pessoas a tentarem tirar selfies. Seguiram-se momentos de revolta, com muitos objetos a serem arremessados para o relvado.

