15 de setembro de 2025 às 15:48

Netanyahu: “É óbvio que Israel não tem melhor aliado do que os EUA”

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, esteve, esta segunda-feira, reunido com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Numa conferência de imprensa conjunta, destacaram que o Hamas deve ser eliminado e que todos os reféns israelitas têm de ser libertados.

