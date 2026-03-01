Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 18:09

Netanyahu diz que ataques a Teerão vão intensificar-se

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques contra o Irão deverão intensificar-se nos próximos dias.

