12 de novembro de 2025 às 18:32

“Não vou ser um daqueles Presidentes que vai pedir cabeças de ministros”, diz Cotrim de Figueiredo

No que diz respeito ao caso atual da ministra da Saúde, o candidato a Belém afirmou que gostaria de saber a reação dos administradores hospitalares e de outros prestadores de saúde à instrução da Direção Executiva do SNS para cortar despesas nos hospitais.

