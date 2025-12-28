Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de dezembro de 2025 às 10:47

Liverpool partilha novas imagens da visita dos filhos de Diogo Jota a Anfield

Os filhos de Diogo Jota e a mulher, Rute Cardoso, estiveram em Anfield este sábado, no jogo com o Wolverhampton, onde o malogrado jogador foi homenageado. As crianças entraram em campo, antes do apito inicial, pela mão do capitão Virgil van Dijk, emocionando os muitos adeptos dos reds e dos wolves nas bancadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana