Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de dezembro de 2025 às 11:35

“Não vejo gravidade”: José Luís Carneiro minimiza escutas da Operação Influencer divulgadas pela SÁBADO

O secretário-geral do PS rejeitou esta quarta-feira que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.