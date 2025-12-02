Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de dezembro de 2025 às 22:32

Nasceu mais um gorila no Zoo de Los Angeles. É o quinto este ano

O Zoo de Los Angeles anunciou o nascimento de um novo gorila, filho de N’djia e do macho Kelly, a quinta cria de grande primata nascida no recinto em 2025. A fêmea, ainda sem nome, junta-se ao grupo de gorilas de planície-ocidental, espécie considerada em perigo crítico na natureza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente