03 de dezembro de 2025 às 11:16

José Luís Carneiro visita Marcelo Rebelo de Sousa no hospital e leva-lhe um presente

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, visitou esta quarta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de o chefe de Estado ter passado a segunda noite no Hospital de São João, no Porto, onde recupera de uma cirurgia a uma hérnia encarcerada. "Venho cumprimentá-lo como pessoa que tem uma relação muito grande com o Presidente", referiu José Luís Carneiro.

