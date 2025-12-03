Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de dezembro de 2025 às 09:09

Aí está a nova camisola da Seleção Nacional para o Mundial'2026

A Federação Portuguesa de Futebol revelou, na manhã desta quarta-feira, o equipamento principal que será utilizado pela Seleção Nacional nos jogos do Mundial'2026, a disputar entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano. (Vídeo: FPF)

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)