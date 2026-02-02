Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 11:43

“Certifiquem-se de que são ouvidas”: Lady Gaga deixa mensagem às mulheres ao receber Grammy

Ao receber o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal, este domingo, a cantora Lady Gaga deixou uma mensagem às mulheres na música, sublinhando que estar em estúdio “com um grupo de homens pode ser difícil”.

