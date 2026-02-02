Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 10:36

Menino de 5 anos retido em centro de detenção do ICE regressa a casa

Liam Conejo Ramos, o menino de cinco anos que foi detido juntamente com o pai no início de janeiro por agentes da imigração dos Estados Unidos, num subúrbio de Minneapolis, já foi libertado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)