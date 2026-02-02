Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 11:42

Estrada cortada devido a derrocada em Guimarães

Terra, pedras e vegetação impossibilitam passagem na via que liga ao Santuário de Nossa Senhora da Lapinha, em Calvos, Guimarães.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30