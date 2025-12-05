Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de dezembro de 2025 às 18:07

“Não houve nenhum aumento do imposto dos produtos petrolíferos”, diz primeiro-ministro

Durante o debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, explicou que “o que houve foi a diminuição de um desconto que tinha um contexto que terminou”. Luís Montenegro disse ainda ao secretário-geral do PS para não comparar medidas incomparáveis.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana