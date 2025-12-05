Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025

Fã de livros? Esta biblioteca-instalação em Miami vai deixá-lo espantado

A instalação, erguida numa praia de Miami, nos EUA, foi projetada pela artista britânica Es Devlin e consiste numa biblioteca giratória ao ar livre que convida os visitantes a sentarem-se na estrutura para lerem.

