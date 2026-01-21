Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 12:29

“Não há senhores únicos do globo nem poderes eternos”, defende Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que as raízes europeias se mesclaram “logo à partida com as de outros continentes e de outros universos”.

