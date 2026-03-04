Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 12:14

“Não à guerra”: Pedro Sanchéz responde a Trump e pede fim das hostilidades no Médio Oriente

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu, esta quarta-feira, a posição do seu governo contra a guerra com o Irão, liderada pelos EUA e Israel, exigindo a fim das hostilidades e uma solução diplomática, "antes que seja tarde demais".

