24 de outubro de 2025 às 22:44

Música no bloco operatório: mulher com Parkinson toca clarinete durante cirurgia

Denise Bacon, uma mulher de 64 anos com doença de Parkinson, tocou clarinete durante uma cirurgia cerebral no Hospital King’s College, em Londres. O procedimento, realizado com o paciente acordado, permitiu aos cirurgiões monitorizar em tempo real os efeitos da Estimulação Cerebral Profunda.

