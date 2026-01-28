Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 14:28

Imagens aéreas mostram casas em risco após deslizamento de terras na Sicília

Imagens de drone revelam a dimensão do deslizamento de terras que atingiu a localidade italiana de Niscemi, na Sicília, na sequência da passagem da tempestade Harry, este domingo. O colapso do terreno danificou várias habitações e levou à retirada de centenas de moradores devido ao risco contínuo de derrocada.

