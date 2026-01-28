Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 13:34

Neve deixa centro de Madrid pintado de branco

A passagem da tempestade Kristin levou à queda de neve na capital espanhola, esta quarta-feira de manhã.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30