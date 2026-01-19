Sábado – Pense por si

19 de janeiro de 2026 às 15:19

Multidão estende bandeira gigante do Irão durante manifestação em Los Angeles

Manifestantes reuniram-se no centro de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, este domingo, para demonstrar apoio aos protestos no Irão. A iniciativa acontece num momento em que as manifestações no país abrandaram, mas continuam as fortes restrições no acesso à internet.

