Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 08:01

Mourinho: "Ríos é um grande jogador e não conseguiram rebentar com ele"

José Mourinho, treinador do Benfica, elogiou Richard Ríos, autor de um golo e uma assistência no triunfo dos encarnados diante do Nápoles, por 2-0, a contar para a Liga dos Campeões.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)