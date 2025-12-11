Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 17:26

Homem é resgatado após ficar preso durante a noite num trilho no meio das montanhas nos EUA

Um homem foi salvo de helicóptero após ficar preso durante a noite no Echo Canyon Trail, em Phoenix. A localização difícil atrasou a operação, mas os bombeiros conseguiram içá-lo em segurança depois de o avistarem durante um voo de rotina.

