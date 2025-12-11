Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 16:21

Rússia acusa Europa de prolongar guerra na Ucrânia 

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, afirmou que os países europeus procuram estender o conflito na Ucrânia, defendendo que Moscovo quer um acordo “sustentável e de longo prazo”.

