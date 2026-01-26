Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de janeiro de 2026 às 15:46

Mortes do INEM: Ministra da Saúde pede para esperar pelo resultado das auditorias antes de tirar conclusões

Ana Paula Martins realçou que as mortes de três pessoas na mesma semana depois de atrasos do INEM estão a ser sujeitas a auditorias “do próprio INEM, mas também da IGAS e do Ministério Público”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente