13 de dezembro de 2025 às 20:40

Polícia resgata bebé preso dentro de carrinha num estacionamento na Flórida

Um bebé de 16 meses foi salvo pela polícia depois de ter ficado fechado dentro de uma carrinha, num parque de estacionamento, no estado norte-americano da Flórida, com temperaturas exteriores a rondar os 30 graus.

