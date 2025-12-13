Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de dezembro de 2025 às 20:10

Homem fica suspenso no telhado e é salvo pela polícia nos EUA

Um homem idoso foi resgatado, esta quarta-feira, por agentes da polícia de Tampa, depois de ter escorregado enquanto limpava folhas do telhado da casa, ficando suspenso a vários metros do chão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana