13 de dezembro de 2025 às 19:40Associated Press

Vídeo mostra o momento do ataque de Israel ao carro onde seguia comandante do Hamas

Israel divulgou imagens do ataque que, segundo as autoridades israelitas, matou Raed Saad, considerado uma das figuras mais importantes da ala militar do Hamas.

