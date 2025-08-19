Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 17:17Associated Press

Moradores ajudam bombeiros no combate às chamas em Espanha

Os moradores de uma pequena vila da província de Ourense, na comunidade autónoma espanhola da Galiza, ajudaram os bombeiros no combate a um incêndio florestal com vários focos.

