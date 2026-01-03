Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 11:47

Embaixada de Portugal em Caracas apela à comunidade portuguesa para se manter em casa

Embaixada recomenda ainda que os cidadãos nacionais residentes na Venezuela mantenham os contactos atualizados, para garantir uma comunicação eficaz e atempada com os serviços consulares.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30