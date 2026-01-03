Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de janeiro de 2026 às 11:42

José Luís Carneiro e o ataque na Venezuela: "Que os esforços da Europa possam garantir a defesa do direito internacional"

O secretário-geral do Partido Socialista reagiu em direto no NOW ao ataque norte-americano contra a Venezuela. Este sábado os EUA confirmaram a captura de Nicólas Maduro e a sua mulher.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h