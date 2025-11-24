Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 22:12

Moedas anuncia próxima administração da Carris "nas próximas duas semanas"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa falou sobre o acidente com o Elevador da Glória. "Será de topo", garantiu.

