06 de outubro de 2025 às 23:03Associated Press

Minuto de silêncio no Parlamento Europeu pelas vítimas de violência política

O Parlamento Europeu prestou homenagem, esta segunda-feira, em Estrasburgo, às vítimas de violência política com um minuto de silêncio, na véspera do segundo aniversário do ataque do Hamas em Israel, que marcou o início da guerra na região.

