19 de novembro de 2025 às 19:22

Ministra da Saúde evita comentar inscrição de mais de 10 mil imigrantes irregulares no SNS

Ana Paula Martins também garantiu que vai reagir ao caso da médica detida por prescrição fraudulenta de medicamentos para emagrecimento quando a investigação das autoridades estiver concluída.

